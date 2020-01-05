Wetland Seasons Park近沽清首輪單位 加推89伙應市
2020年01月05日 17:43
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新鴻基地產副董事總經理雷霆(左)
新鴻基地產(00016)副董事總經理雷霆表示，天水圍Wetland Seasons Park昨日（1月4日）進行首輪銷售，以價單推售的單位接近沽清，共售出逾97%，可謂「新年紅盤」，為集團套現約25億元。
他指出，因應市場反應熱烈，向隅客眾多，即日加推價單第5號共89伙。該批單位折實平均呎價12,601元，部分輕微加價1%至2%。
是次首推1房間隔單位，其中第17座1樓B5室為入場單位，以現金付款計劃計算，折實售約374.8萬元。項目同時已更新價單第1號，輕微調整售價1.5%至2%。
新地代理總經理胡致遠稱，加推單位即日接收受購樓意向登記，將視乎收票情況再決定開售日期，最快於本周末進行次輪銷售。
而首輪以價單推售的單位，共售出365伙，當中逾30組買家購入2間或以上單位。昨日推售的單位中，有5伙售價逾1,500萬元，由約1,600萬元至1,800萬元，呎價由逾14,400至18,000元。
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