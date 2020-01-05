樓價UPDATES：富榮花園錄今年首宗買賣

旺角居屋富榮花園錄本年首宗買賣，三房戶減價30萬元，於未補價第二市場售758萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●鰂魚涌太古城青松閣中層D室，實用面積922方呎，套三房間隔，享內園景，剛以1,790萬元交吉易手，實用呎價19,414元，原業主於2003年6月以320萬元買入，持貨逾16年，帳面獲利1470萬元，單位期內大幅升值4.6倍。

●北角港逸軒低層D室，實用面積316方呎，兩房間隔，十一月底放盤，原叫價620萬元，最終以570萬元沽出，減價50萬元，減幅8.1%，實用呎價18,038元，原業主於2008年5月購入上址，當時作價218萬元，持貨至今轉售，帳面獲利352萬元，單位約12年升值1.6倍。

●西半山聚賢居1座中層A室，實用面積400方呎，兩房間隔，望市景，以每月24,000元租出，實用呎價60元，原業主於2011年12月以780萬元買入單位，持貨9年租金回報3.7厘。

●西營盤雅賢軒本年首宗成交，單位為中層A室，實用面積527方呎，套三房間隔，以約1,000萬元獲承接，實用呎價約18,975元，新買家為外區用家，入市作換樓之用，原業主於2004年2月以約194萬元購入，是次轉售帳面獲利約806萬元，物業升值約415%。

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九龍區

●旺角居屋富榮花園錄本年首宗買賣，單位為9座高層D室，三房間隔，實用面積約592方呎，於未補價第二市場以758萬元放盤約兩個月，獲外區綠表客接洽，議價後減價30萬元，以約728萬元成交，實用呎價約12,297元。

●長沙灣宇晴軒6座中層A室三房戶，實用面積約554方呎，以約26,000元放租約兩個半月後，吸引區內客洽詢，雙方議價後減價2,500元，以23,500元租出，實用呎租約42.4元，新租客為家庭客，睇樓兩次後決定承租，業主於2019年4月以約1,000萬元購入上述單位。

●大角咀港灣豪庭6座低層D室，實用面積337方呎，兩房間隔，最初開價638萬元，現以615萬元易手，實用呎價18,249元，上址新買家為外區客，考慮片刻即決定入市自用。，原業主於2013年8月以399.8萬元買入，持貨逾6年，現沽貨帳面獲利215.2萬元離場，單位期內升值54%。

●紅磡環海‧東岸1B座中層C室，實用面積約219方呎，開放式間隔，望市景，於十二月中開始放租，業主原開價12,000元，經議價後略減200元或約1.7%，最終以11,800元租出，實用呎租約54元，原業主於2015年9月以346.5萬元購入，現租出享租金回報率約4.1厘。

●紅磡都會軒2座中層7室，實用面積約478方呎，原則為一房戶，現改裝成兩房間隔，原先叫價860萬元，及後以780萬元獲承接，減價80萬元或約9%，實用呎價約16,318元，原業主在2010年5月以約400萬元買入，持貨約9年，現沽出轉手帳面獲利約380萬元，賺價約95%。

●將軍澳首都6座右翼極高層C室，實用面積517方呎，兩房間隔，獲換樓客以約730萬元承接，實用呎價約14,120元，原業主於2008年3月以約323萬元購得，是次轉手帳面獲利約407萬元，升值約126%。

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新界區

●馬鞍山聽濤雅苑2座中層G室，實用面積788方呎，套三房間隔，議價後以1,000萬元易手，實用呎價12,690元，新買家為用家，原業主於1997年以691萬元購入，持貨23年，是次沽出單位帳面獲利約309萬元離場，單位升值約44.7%。

●馬鞍山銀湖．天峰5座中層A室，實用面積797方呎，三房間隔，原先叫價1,200萬元，微減至1,199萬元易手，實用呎價15,044元，原業主於2010年3月購入，當時作價606萬元，持貨近10年至今沽售，帳面獲利593萬元離場，期內升值約1倍。

●沙田居屋愉翠苑C座低層5室，實用面積約650方呎，三房間隔，原業主以約660萬元放盤約兩個月，由於屋苑鄰近商場及港鐵站，配套齊全，吸引外區客承接，議價後以未補價第二市場價655萬元成交，實用呎價約10,077元。

●沙田第一城39座低層G室，實用面積304方呎，兩房間隔，望開揚景，以538萬元沽售，實用呎價17,697元，原業主於2013年1月購入上址，當時作價305萬元，持貨7年至今沽售，帳面獲利233萬元，單位期內升值76%。

●粉嶺牽晴間8座中層D室，實用面積約384方呎，兩房間隔，以528萬元易手，實用呎價約13,750元，原業主於2011年3月斥資215.8萬元購入上述單位，持貨約9年，帳面獲利約312.2萬元，賺價約1.4倍，上述為牽晴間本月首宗二手買賣。

●元朗世宙一星期內連錄3宗成交，其中兩宗為本月成交，包括2座高層H室，實用面積429方呎，兩房間隔，去年十一月開價720萬元放盤，累減40萬元，以680萬元成交，實用呎價15,851元，新買家為區內分支家庭，原業主則於2015年12月以570萬元一手購入上址，帳面獲利110萬元，物業期內升值19%。

●元朗映御1座高層G室，實用面積約373方呎，一房連套房間隔，望開揚山景，近日以538萬元沽出，較原先開價560萬元低22萬元或約3.9%，實用呎價約14,424元，原業主於2016年4月以約453萬元購入，持貨3年轉手帳面獲利約85萬元，物業升值約19%。

●天水圍居屋天盛苑P座高層4室，實用面積506方呎，兩房兩廳設計，日前獲一名外區白居二客垂青，減價10萬元，於未補價第二市場以460萬元沽，實用呎價9,091元。

●屯門豐連2座高層D室，實用面積278方呎，區內客願意預繳一年租金，業主減租至每月10,800元租出，實用呎租38.8元，業主於2016年以約317萬的購入，單位的租金回報率高達4.1厘。

●屯門居屋悅湖山莊7座高層B室，實用面積592方呎，三房一廳間隔，日前獲區內客以月租12,000元租入，實用呎租20.3元，若以現時同類型單位的銀行估值約644萬作計算，該單位的租金回報率為2.2厘。

●青衣區本月錄6宗二手買賣，包括海欣花園2座低層A室，實用面積483方呎，兩房間隔，享內園景，去年十一月底叫價730萬元放售單位，放盤一個多月，近日減至693.8萬元沽出，實用呎價14,364元，原業主於2006年7月以196萬元買入，帳面獲利約497.8萬元。

●東涌藍天海岸3座低層F室，實用面積約388方呎，一房兩廳間隔，望山景，放租約一個月，由叫租13,800元減租1,300元或約9%，以12,500元租出，實用呎租約32.2元，業主在2010年3月以200萬元買入，租出享回報率逾7厘。

●東涌上月錄134宗租賃成交，當中東環最旺共錄30宗，昇薈及映灣園同錄23宗成交，新近昇薈6座低層D室，實用面積671方呎，兩房間隔，享內園景，獲外籍家庭以19,000元承租，實用呎租28.3元，業主於2013年12月以503萬元一手買入單位，現可享約4.5厘租金回報。

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