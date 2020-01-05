美伊憂陷「報復循環」　或引發資產回調7至10%

伊朗將領在美軍空襲中喪生，美伊兩國或陷入互相報復的惡性循環，市場憂慮中東局勢升級，將扭轉近期中美兩國因達成貿易協議的樂觀情緒。

荷蘭國際集團(ING)認為，去年12月以來全球風險資產大幅反彈，為潛在的回調和波動性增加留出空間，地區形勢和技術指標可能成為催化劑。該行警告，如果中東局勢嚴重升級，風險資產高倉位很容易引發股市7%至10%的回調。

蒙特利爾銀行策略師Jon Hill表示，地緣政治緊張局勢正構成主要的尾部風險，投資者需要防範地區形勢升級對市場造成嚴重衝擊的可能性。

然而景順全球市場策略主管Brian Levitt在研報中指出，目前看，短期市場波動依然受到地緣政治不確定性驅動，密切關注伊朗的進一步回應。不過他指出，歷史上，地緣政治事件並不是結束經濟或者股市周期的主要因素，現階段市場對經濟前景和全球普遍寬鬆的貨幣政策預期，令股票相對於債券仍具有吸引力的情況並未改變。

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