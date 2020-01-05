港股前瞻：恒指二萬八攻防　有望整固再上

中東緊張局勢拖累上周五美股急挫，連升五周累漲逾二千點的港股可能借勢回吐。市場料恒生指數或考驗28,000點關，不過憧憬中國人民銀行農曆新年前繼續「放水」下，港匯又走強，中美雙方一月中料將簽訂首階段貿易協議，港股有望整固後或再上行。

中投傲揚基金經理溫鋼城指，若伊朗與美國開戰，只是「以卵擊石」，相信正式開戰機會微，而避險情緒為時短暫，故恒指可能只會穿一穿10天移動平均線、即28,100點，但250天牛熊分界線(約27,568點)料有很強支持。

他續說，港匯升上逾兩年半高位，反映資金未有流走。同時，內地一月份連同專項債、中期借貸便利（MLF）及逆回購到期，市場資金需求達3萬億元人民幣，人行早前宣布降低存款準備金率釋放的資金，尚不足以彌補缺口，估計於農曆新年前續「放水」，將帶動內地股市做好，港股短線整固後可望再上行，恒指本月底目標料見29,000點。

事實上，富瑞資金流報告顯示，環球股票基金去年錄得1,430億美元淨流出，為三年以來最差，惟去年第四季起已有改善，季內錄得淨買入390億美元，為七個季度以來最多。

豐盛金融資產管理董事黃國英表示，雖然市場關注中東緊張局勢升溫，但實際上僅刺激石油即期合約價格上升，遠期合約價格並未跟隨上揚，而上周五港股由高位回落，已反映部分消息，大跌空間不大，短線跌幅料不會超過500點，之後會重建信心，再上望29,000點。

他又指，內地A股貴州茅台（600519.SH）似有「散水」迹象，部分獲利資金轉流入中國平安A股（601318.SH）及其他股份，因此投資者可留意平保H股（02318）、內房股、阿里巴巴（09988）及騰訊（00700）。

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