東方日報B3：港股二萬八關攻防戰

中東緊張局勢拖累上周五(3日)美股急挫，連升五周累漲逾二千點的港股可能借勢回吐，恒生指數或考驗28,000點關。不過，市場憧憬中國人民銀行農曆新年前繼續「放水」，港匯又走強，中美雙方1月中料將簽訂首階段貿易協議，港股有望整固後或再上行。

香港主要藍籌股的美國預託證券(ADR)個別發展，按比例計算恒指周一(6日)開市或低開76點，見28,375點。

人行上周召開了2020年工作會議，確立今年七大工作重點，包括保持穩健的貨幣政策靈活適度、防範化解金融風險、緩解小微企業融資困難、完善宏觀審慎管理框架、深化金融改革開放、加強金融科技研發和應用，及提高金融服務與管理水平。

該行表示，今年要保持穩健貨幣政策，加強逆周期調節，保持流動性合理充裕。同時，要促進貨幣信貸、社會融資規模增長與經濟發展互相適應，及繼續推進利率市場化改革，完善貸款市場報價利率傳導機制。

此外，小微企業融資困難及昂貴問題備受關注，人行提出利用定向降準、再貸款再貼現、宏觀審慎評估等政策工具，改善小微企業融資環境，並要加大對重點領域和薄弱環節的信貸支持。

中投傲揚基金經理溫鋼城指，若伊朗與美國開戰，只是「以卵擊石」，正式開戰機會微，而避險情緒為時短暫，故恒指可能只會穿一穿10天移動平均線、即28,100點，但250天牛熊分界線(約27,568點)料有很強支持。

他續說，港匯升上逾兩年半高位，反映資金未有流走。內地1月份連同專項債、中期借貸便利(MLF)及逆回購到期，市場資金需求達3萬億元人民幣，人行早前宣布降低存款準備金率釋放的資金，不足以彌補缺口，估計農曆新年前續「放水」，將帶動內地股市做好，港股短線整固後可再上行，恒指本月底目標料見29,000點。

事實上，富瑞資金流報告顯示，去年錄1,430億美元淨流出，為三年來最差，惟去年第四季起已有改善，季內錄得淨買入390億美元，為七個季度以來最多。

豐盛金融資產管理董事黃國英指，雖然市場關注中東緊張局勢升溫，但實際上僅刺激石油即期合約價格上升，遠期合約價格並未跟隨上揚，而上周五港股由高位回落，已反映部分消息，大跌空間不大，短線跌幅料不會超過500點，之後重建信心，再上望29,000點。

另方面，美國本周多項經濟數據亦受市場關注，經濟師預期去年12月份非農業職位增長，將由11月的26.6萬個，降至16.2萬個，失業率料維持3.5%。

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