古勝：跟炒基建　水泥股值博

新一年，港股升勢的確比預期好，不過上周五恒指升抵28,800點水平後即時回落，反映上衝29,000點嘅阻力強大。雖則近日市場亦有唔少好消息，例如中美首階段協議有望於月內簽署；人行早前宣布降準，將於周一(6日)釋放8,000億元人民幣資金。然而，上述兩個消息已於市場消化一段時間，未來趁好消息出貨嘅風險唔細，目前最好就係持盈保泰，趁股市仲喺高位調整投資組合，將手上超買股份沽出套利，唔好心急加倉再博。

咁又係咪代表市場全無投資機會？事實上，去年環球經濟除美國外，大多身陷困境，各國為保經濟又重新量寬放水，若引導資金得力，或可為實體經濟帶來活力。而內地現下正積極將資金投入基建，期望穩就業之餘，同時解決過剩產能、減緩經濟下行壓力，上半年GDP增長回穩機會大。

東方產經專欄作者 古勝

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