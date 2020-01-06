古勝：跟炒基建 水泥股值博
2020年01月06日 00:02
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內地積極將資金投入基建。
新一年，港股升勢的確比預期好，不過上周五恒指升抵28,800點水平後即時回落，反映上衝29,000點嘅阻力強大。雖則近日市場亦有唔少好消息，例如中美首階段協議有望於月內簽署；人行早前宣布降準，將於周一(6日)釋放8,000億元人民幣資金。然而，上述兩個消息已於市場消化一段時間，未來趁好消息出貨嘅風險唔細，目前最好就係持盈保泰，趁股市仲喺高位調整投資組合，將手上超買股份沽出套利，唔好心急加倉再博。
咁又係咪代表市場全無投資機會？事實上，去年環球經濟除美國外，大多身陷困境，各國為保經濟又重新量寬放水，若引導資金得力，或可為實體經濟帶來活力。而內地現下正積極將資金投入基建，期望穩就業之餘，同時解決過剩產能、減緩經濟下行壓力，上半年GDP增長回穩機會大。
因此，一眾與基建相關的板塊股價發力向上，水泥股尤其突出，中國建材(03323)、華潤水泥(01313)都喺一年高位徘徊，特別是海螺水泥(00914)更創歷史新高；雖然上周五水泥股都有跟隨大市下跌，但只要基建撐經濟嘅國策唔變，都值得分注吸納，調整過後再炒過。此外，大型機械製造商亦有受惠，三一國際(00631)上周五股價突破，創逾七年新高；中聯重科(01157)則喺急升後回吐，相比之下，前者走勢更佳。
至於本地薑，又有咩選擇？其實，每逢農曆新年前後，通常會出現「樓市小陽春」效應，觸發過去半年累積嘅購買力湧現，近期新界西北新盤率先大賣就是一個例證，加上地產股缺席去年底至今嘅升浪，未來好大機會追落後。而且，目前地產股往績市盈率僅單位數，市帳率折扣率大，屬歷史低位，隨時借樓市轉旺開車炒上，其中新鴻基地產(00016)股價升近阻力位，似在醞釀突破，有機會率先跑出。另恒基地產(00012)及新世界發展(00017)亦可留意。
東方產經專欄作者 古勝
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