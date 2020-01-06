【另類指標】沈振盈：提防大市春節前回吐

港股假期後繼續挾升，恒生指數高見28,883點，直撲29,000點關口。市場評論及情緒似乎已被升勢所牽引，一面倒地樂觀。然而，實際情況仍存在着很多不確定，加上在短期的重大阻力位前，慎防大市又會出現獲利回吐。

根據以往經驗，每逢農曆新年前，中資股皆會出現套現壓力。而更大的不明朗，應該聚焦在中美貿易協議身上。雖然市場風向不斷強調很快會有協議簽署，但至今在內容方面仍是神神秘秘，中美雙方並沒有就某一條款的內容，公開作出一致的說法。

若以日子而論，本周大市將是先高後低格局，小心星期三、四會出現大逆轉。若配合技術走勢，恒生指數升至28,800點水平無功而還，在兩萬九關口前，獲利盤的回吐壓力頗大，不能忽視。

本周股市走勢預測：周一天干屬土地支屬金，土生金之局，走勢反覆，造頂之勢；周二天干屬土地支屬金，土生金之局，走勢反覆上落格局；周三天干屬金地支屬土，土生金之局，仍是反覆，下午偏淡；周四天干屬金地支屬水，金生水之局，小心大市急速回吐；周五天干地支皆屬水，全水之局，大市出現急跌。

訊匯證券行政總裁 沈振盈(作者為註冊持牌人士)

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