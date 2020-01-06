【專家點評】御峰理財：全球股市風水輪流轉　下一個吸金池在…

踏入2020年，又是另一個十年的開始。對投資者來說，現時正好總結一下上一個十年的投資得失及經驗，並計劃好下一個五年或十年的投資目標。

在飽歷2007至2008年環球金融危機風暴後，過去十年經過大幅減息及量化寬鬆的環境下，香港恒生指數及國企指數的總回報(連股息)為87.8%和27.4%(相等於年回報率為6.3%及2.4%)，而內地股市滬綜及深成300指數的總回報為19.9%及43.4%(年回報率為1.6%及3.4%)。

但若是扣除今年特別亮麗的股市表現後，由2010至2018年以中國股票為主的指數表現(包括國指、上證、深成300指數)其實是只有波幅而沒有升幅，並大幅跑輸美股(標普500指數:251.4%，年度回報率13.5%)及環球股市(MSCI環球指數:160.0%，年度回報率10.1%) 同期的十年表現。

事實上，成熟市場在過去十年間的股市表現大大好於新興及亞洲市場，情況恰恰與再上一個十年(即2000至2009年)的表現相反(恒指及國指期間總回報為94.0%及738.6%，年回報率為6.2%及21.3%，而標普500及MSCI環球指數同期總回報僅為5.0%及15.8%，年回報率為0.4%和1.3%)。

由此可見，投資者在過去十年如果仍然主力投資在新興市場股市的話，便大有可能錯失為自己投資組合再翻一番或兩番的機會了。另外，值得注意的是，高收益債券在2010至2019年間亦錄得不俗回報。據統計，巴克萊全球高收益債未對沖指數期間的總回報為101.4%，年回報率為7.3%，表現亦好於恒指。

綜觀上述數據，究竟是甚麼原因令成熟市場和新興市場在過去十年出現大反轉？其中，經濟(GDP)及企業盈利增長變化是其中的主要因素之二。根據國際貨幣基金組織(IMF)的資料顯示，新興市場在2010至2019年間的實際GDP每年平均增長為5.1%，較2000至2009年間的6.2%平均增長大幅放緩，相反G7成熟市場在同期卻有所改善。

從2000至2009年間的1.4%回升至1.9%，雖然從絕對值來說新興市場的GDP增長仍遠高於成熟市場，但在股市來說，增長變化才是影響價格及資金流向的關鍵。同樣，近似的情況亦發生在企業盈利增長方面，在過去十年新興市場上市企業很多都出現增長放緩的情況。相反G7，特別是美股卻出現盈利增長復甦。

那麼，未來十年究竟是何去何從？讀者或可以參考外電的一些經濟預測。全球經濟由於人口紅利增長放緩、甚至人口老化及生產力改善有限等問題，在未來十年將步入低增長期，新興市場如中國的經濟增長將持續放緩平均約1至2%，相反成熟市場如美國經濟在較低增長的情況下，在未來十年有望企穩甚至輕微改善約0.3至0.4%。

當然，世界上沒有水晶球，上述這些預測會否發生留待歷史驗證，但對於欠缺投資經驗或知識的投資者來說，這些數據再次凸顯出投資組合要保持分散的重要性。

御峰理財 研究部

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