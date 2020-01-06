老恒和釀造：大股東被頒臨時禁制令 禁買賣公司股份
2020年01月06日 07:40
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對於老恒和釀造(02226)主要股東Natural Seasoning入稟高院意圖限制公司大股東陳衛忠買賣股份。公司公布，從Natural Seasoning的律師接獲香港高等法院針對陳全資擁有的Key Shine發出的臨時禁制令蓋印副本，其中包括禁止Key Shine出售、買賣、轉讓、出讓、轉交或以其他方式出售Key Shine名義下公司的任何股權。而所發出之臨時禁制令有效至提訊日上周五(3日)為止。
就公司知道，於提訊日，法院裁定臨時禁制令將維持有效，直至下一次實質聆訊為止，而有關聆訊日期於公布日期尚未確定。
公司認為臨時禁制令將不會對公司的業務及或營運造成任何重大不利影響。公司將於適當時候知會股東有關臨時禁制令的任何進一步重大發展。
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