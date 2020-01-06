老恒和釀造：大股東被頒臨時禁制令 禁買賣公司股份

就公司知道，於提訊日，法院裁定臨時禁制令將維持有效，直至下一次實質聆訊為止，而有關聆訊日期於公布日期尚未確定。

公司認為臨時禁制令將不會對公司的業務及或營運造成任何重大不利影響。公司將於適當時候知會股東有關臨時禁制令的任何進一步重大發展。

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