【市前重點睇】金價飆至6年高位　港股外圍跌200點

●中東局勢緊張，金價高見1,588美元的逾6年高位。油價漲超過1%，布油高企69.47美元，紐油觸及64.27美元。美匯指數企96.81，離岸人民幣(CNH)跌至6.9676，港匯高見7.7781，美元兌日圓報107.81，歐元企1.1168，英鎊跌穿1.31關。道指期貨跌逾百點。俗稱「黑期」的新加坡港股場外期指挫逾200點。

●傳中國代表團可能1月13日赴華盛頓簽署第一階段貿易協議。

●美國12月ISM製造業指數意外地由11月的48.1點降至47.2點，為2009年以來低位，市場原預期升至49點，指數連續5個月低於50點盛衰分界線，顯示製造業持續收縮。

●美國10年期國債孳息率跌8.9點子，報1.7881厘。

●港股ADR指數上周五收報28,372點，跌78點。

●即月恒生指數夜期上周五收報28,415點，跌28點，低水37點，成交25,579張。

●美軍暗殺伊朗重要軍頭蘇萊曼尼後，波斯灣局勢迅速轉壞。國際油價上周五急飆，紐約期油收報每桶63.05美元，升1.87美元或3.06%，創自去年5月20日以來新高；布蘭特期油收報每桶68.6美元，升2.35美元或3.55%。

●紐約期金上周五收報每安士1,552.4美元，急升24.3美元或1.6%，創自去年9月4日以來收市新高，並已連升8日。

●德國12月份失業人數增加8,000，是預期的兩倍；通脹從11月的1.2%升至1.5%，為6月以來的最高水平。

●修例風波：香港11月零售貨值瀉23.6%，連挫10個月。

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