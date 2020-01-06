中東緊張局勢升級　油金圓匯齊飆升

美軍擊殺伊朗革命衞隊聖城部隊指揮官蘇雷曼尼後，伊朗總統魯哈尼揚言會報復。伊朗國營電視台宣布，伊朗不會再履行核協議中施加的限制。最高精神領袖哈梅內伊的顧問赫甘(Hossein Dehghan)同日表示，將會以軍事手段回應美國的攻擊。

中東局勢緊張下，油價漲超過1%，布油撲70美元關，高企69.47美元，紐油觸及64.27美元。避險資產金價高見每安士1,588美元的逾6年高位，日內飆35美元或2.32%。日圓兌美元見107.77，觸及近3個月高位，每百日圓漲至7.2187港元。鈀價一度漲1.21%，高見每安士2,013美元，創歷史新高。

伊朗國營電視台引述魯哈尼政府的聲明，指伊朗不再受制於2015年簽訂的核協議，不會限制提煉濃縮軸的能力、濃縮軸濃度和儲存量，並會繼續研究及發展核計劃。

而曾任伊朗國防部長的赫甘接受美國有線電視新聞網絡(CNN)訪問時表示，對美國的報復行動不會由區內其他武裝代理，而是由伊朗自己執行。他指美國總統特朗普直接向伊朗發動攻擊，伊朗也會直接對美國採取行動。赫甘的言論是蘇雷曼尼被殺後，伊朗政府說得最具體直接的對美國報復威脅。

此外，特朗普稱，如果德黑蘭對蘇雷曼尼被殺一事進行報復，美國已經確定52個可以打擊的伊朗目標。

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