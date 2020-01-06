【股民熱話】港股是否大漲小回？短期策略是…

港股上周衝上28,800點水平即見掉頭回落，退守28,400點水平。理論上，誠如上周筆者所言，恒指由上月初26,000點水平，反覆升抵上周五高位，經已累升近三千點，回吐都係好正常。

股民最關心的，莫過於是港股見頂回落，抑或純粹大漲小回。筆者的看法是，港股上月以來的升勢，與本港經濟基本面無關，純由內地資金流入及中資股推升。故要評估往後港股走勢，還得要從資金面和中資股表現來推斷。

中國人民銀行元旦宣布降準放水八千億元人民幣，顯見內地貨幣政策偏向寬鬆，內地市場流動性保持充裕，料有利兩地資金流動；至於已佔港股市值逾六成的中資股又如何？理論上中國要開放金融業，引入外資，若此時中資股大冧，不利國企之餘，此時引入外資，更會惹來殘賣國有資產之嫌，並不利改革推行。故筆者相信，內地資金會保持活躍，而中資股估值表現亦會相對堅挺，年內新經濟股會是市場焦點。

所以，筆者認為，短期港股有調整是需要的，但毋須過早對「見頂」下判語，畢竟利率低企、流動性充裕，有利資產泡沫的環境依然存在，更何況去年下半年港股基本上已與香港經濟表現脫鈎，即使首季經濟繼續尋底，未必就會拖累港股表現。反而中美簽訂首階段貿協後，相信會有一季半季平靜日子，故暫看港股調整會有，但暫不見得大崩盤之虞。

至於指數調整，初步考驗28,000點，下一個較大的支持在250日線27,500點水平；向上29,000點是短期主要阻力，一旦大成交突破，向上下一個大阻力就睇去年首季高位30,280點。故此，即使短期預咗大市會回，適量減持以鎖定部分利潤並無不妥，但又未到須要清倉離場的時候。具流通性的一線新經濟股可繼續持有，板塊繼續玩對對碰輪流炒作，靜候中企來港第二上市潮來臨。

東方產經專欄作者 帥哥

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