亞洲股市：日股復市急挫逾400點　韓澳股齊跌

美伊局勢持續緊張，據外電報道，美國總統特朗普指若伊朗再採取任何舉動，美國將會反擊。亞洲主要股市普遍受壓。

日股復市，於2020年首個交易日顯著下跌，日經225指數早段大挫417點或1.7%，報23,239點。板塊方面，原材料股跌逾2%，金融及工業股齊跌1.6%。個股中，迅銷、日本製鋼所及電通全線挫逾3%，日產汽車跌2.5%。

南韓首爾綜合指數亦跌14點或0.6%，報2,161點。個股中，Tway Air及Aprogen製藥均挫超過4%，三星電子跌1.2%。

澳洲悉尼普通股指數跌36點或0.5%，報6,818點。板塊方面，金融及工業股同跌逾1%。個股中，Galilee Energy及Syrah Resources皆跌逾3%。

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