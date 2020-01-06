商業信心維持負面　香港第四季PMI均值創新低

香港私營經濟於2019年底陷入嚴重低迷。市場研究機構IHS Markit公布，經季節調整後的去年12月份香港採購經理指數(PMI)，由11月的38.5回升至42.1，顯示私營經濟的景氣度跌幅已自7月份收窄，惟惡化程度仍然明顯。計及12月份數據後，2019年第四季的PMI平均值為40.0，乃21年半調查歷史以來的最低位。

IHS Markit首席經濟師Bernard Aw表示，12月份PMI數據顯示，企業繼續奮力在政治危機的逆風前行，香港私營經濟在2019年尾聲處於極度低迷。PMI第四季平均值反映GDP下跌5%左右，而經濟衰退於2019年末季亦見加劇。

他續稱，鑑於目前還未有任何迹象顯示政治緊張局勢能於新一年度緩和，因此經濟能在彈指間好轉的希望就顯得渺茫。隨着新接訂單量於12月份繼續萎縮，企業的營商信心仍處歷史低位；而在蒙陰的前景下，企業再度大幅縮減採購活動和庫存水平。

業者透露，示威活動於年底持續，企業繼續艱苦經營。12月份的業務量大幅下跌，惟跌速已較11月份放緩。銷售市道於12月份進一步轉差。調查數據顯示，新增業務量再度大幅下降，原因與政治風波和貿談緊張有關，但跌速已較上月回軟。企業12月份從中國新接的訂單量已連跌20個月，緊縮率屬該項調查自2005年3月份開展以來的高位。綜合而言，銷情下滑導致積壓工作水平進一步緊縮。

營商環境急轉直下，企業對未來一年的產出增長信心不大。儘管衡量市場情緒的產出預期指數已於12月份走出近期低位，但卻仍在該項調查自2012年4月開展以來的低位徘徊。業者的悲觀看法往往受政治危機的不確定因素所帶動。

由於看淡經營前景，企業進一步縮減採購活動與庫存水平；此兩者跌幅雖低於11月份的歷史高位，但整體仍然嚴峻。此外，12月份的就業增長處於停滯，而即使業者對投入品的需求減少，其供應商的供貨進度卻未見受惠。

整體投入價格於12月份繼續向下，跌幅接近4年高位，大大減輕企業的成本負擔。然而，薪資成本並未保持11月份跌勢，12月份出現輕微回升。企業為加強競爭實力、擺脫市道低迷，因而在12月份連續第6個月調高產出售價的折扣率，符合業務開支的減幅。

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