保誠與越南SEABANK設獨家合作關係　為期20年

保誠( 02378 )公布，旗下附屬公司保誠越南(Prudential Vietnam Assurance Private Limited)與越南Southeast Asia Commercial Joint Stock Bank(「SeABank」)已達成銀行保險獨家合作關係，預計將於2020年4月起生效，為期20年。

根據該合作關係，雙方將為消費者提供各種各樣以客戶為中心的壽險方案，並採用一系列數碼工具實現無縫交付。因應亞洲市場對健康、保障及理財產品的需求殷切，是項合作關係構成保誠加強區內業務市場策略的一部分。

保誠越南亦將成為擁有約1,000萬名客戶的越南主要大型企業集團BRG Group Joint Stock Company(「BRG Group」)優先選用的壽險供應商。

保誠越南為越南國內一家壽險公司，經過逾20年經營發展，為超過150萬名客戶服務，在越南63個省設有360多個銷售辦事處，業務遍及全國。

SeABank為越南一家發展迅速的銀行，擁有約120萬名客戶及近170間分行。

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