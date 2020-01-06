【專家點評】陳政深：後市聚焦半新股市場

港股上周五倒跌收場，恒生指數呈現單日轉向，由最多升近340點，輾轉全日跌92點，未能企穩指數一直力攻的28,500點樓上，同時亦見成交有所增加。而指數成分股佔總成交約36%，屬略低之水平，反映指數成分股在早前輪動驅動指數之後動力減弱，預料上方28,900點的阻力，須待一輪整固方可一舉攻破。

在宏觀局勢上，中東地緣政局再趨緊張、美國民主黨總統選戰候選人仍然未決，而中美關係即使隨着首階段貿易協議的簽署而緩和，未來仍有不少分歧，而這些涉及根本利益甚至價值觀層面的分歧根本不易解決。加上今年是美國大選年，中國正正為競逐總統寶座者，提供了上佳素材。

環球風向轉，投資策略亦應因而調整，可轉而留意新股及半新股市場。以往新股市場建築類「殼股」盛行，但近半年以來，對資金有吸引力的，多是生物科技、科網、文化產業等類型的公司，以及一些來自內地、香港市場較為稀有的股份類別，尤其是文化產業類股份，更值得看高一線。

艾德證券期貨聯席董事 陳政深(作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)

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