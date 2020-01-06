港股曾挫近300點　騰訊阿里跌1%　金油股炒上

港股跟隨外圍低開後跌幅擴大，恒生指數曾挫274點，低見28,177點；惟10天線(28,138點)前有支持，暫跌幅收窄至不足200點。國企指數跌逾30點，主板成交240億港元。

藍籌股個別發展，瑞聲科技及舜宇光學兩大手機設備股表現最差，曾挫4%及3%。布油升破每桶70美元，中國海洋石油飆3%；中國石油升2%；中國石化升0.6%，是表現最佳幾隻藍籌。

重磅股全線下跌，騰訊跌1.2%；友邦保險及中國移動跌1%；滙豐控股跌0.6%。人民銀行今日正式降準，但無助中資金融股，工、中、建三大內銀股跌1%至1.8%；中國平安跌0.7%。

大型科網股個別發展，阿里巴巴曾跌逾1%，一度失守210元；美團點評及小米集團先跌後升，最新漲0.6%及0.7%。

資金流入黃金避險，黃金股飆升。招金礦業、中國黃金及山東黃金升3.6%至4.7%；紫金礦業升1.5%。

【09:20】重磅藍籌偏軟 黃金石油股做好

中東局勢緊張，道指期貨跌過百點，日股假期後復市急挫逾400點。港股開市跟隨外圍向下，恒生指數跌125點或0.44%，報28,326點；國企指數低開43點或0.38%，報11,210點。

重磅藍籌個別發展，友邦保險跌0.9%，騰訊跌0.8%；工商銀行跌1%；中國平安跌0.7%；滙豐控股跌0.5%；建設銀行跌0.3%。中國移動逆市升0.4%。

市場避險情緒升溫，刺激黃金及石油價格飆升。中國海洋石油及中國石油開市升1.6%及1.2%，是表現最佳兩隻藍籌。招金礦業飆5.1%；山東黃金升4.2%；紫金礦業升1.2%。

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