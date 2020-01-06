A股快報：大市轉升　油股爆上

滬深股市由跌轉升，滬綜指最新倒升8點或0.2%，報3,092點；深成指跌77點或0.7%，至10,733點；創業板指數升22點或1.2%，報1,858點。

板塊方面，石油股領漲近3%，有色金屬升幅炒高至1.7%，飛機製造股升1.2%；而水泥股跌0.4%，地產股跌0.9%。

市場關注中東局勢會否惡化，油股受捧，中國石化及中國石油皆漲逾2%，中海油服飆至5%。

【09:26】A股快報：三大指數偏軟 金融及地產股乏力

中國人民銀行周一(6日)實施降準、釋放約8,000億元人民幣，另中國代表團傳或於本月13日赴華盛頓，與美方簽署第一階段貿易協議；但美國及伊朗緊張關係愈演愈烈。內地股市跟隨外圍向下走。

滬綜指低開12點或0.42%，報3,070點；深成指低開57點或0.53%，至10,599點；創業板指數低開10點或0.57%，報1,825點。

板塊方面，金融、地產及水泥股跌0.7%至0.8%；而有色金屬股則升0.7%，船舶製造股升1%，飛機製造股升1.7%，石油股領漲2%。

華林証券低開9%。證監會決定對其採取限制新增各項業務規模3個月的行政監管措施。

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