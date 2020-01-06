中東開火：金價見6年高位　專家料衝上1800美元

中東緊張局勢升級，刺激紐約期油升上每桶64美元，倫敦布蘭特期油更升破70美元關；國際金價曾飆至每安士1,588美元，創逾6年新高。

美軍擊殺伊朗革命衞隊聖城部隊指揮官蘇雷曼尼後，伊朗總統魯哈尼揚言會報復。伊朗國營電視台宣布，伊朗不會再履行核協議中施加的限制。最高精神領袖哈梅內伊的顧問赫甘(Hossein Dehghan)同日表示，將會以軍事手段回應美國的攻擊。

獨立外匯商品分析師盧楚仁預期，地緣局勢續會令金價油價短期有買盤支持。黃金方面，中國和印度這兩大黃金消費國臨近遇上通貨滯脹的問題，刺激當地人購買黃金意欲，續可支撐金價。加上現時中東緊張局勢升級，預期伊朗不會輕易罷休，同樣會令避險資金流入金市。

現時國際金價升至1,588美元水平，他預期1,600美元心理關口阻力不算太大，下一較大阻力會是1,616美元，此為2013年3月水平。不過，其RSI(相對強弱指數)已升至86的超買水平，不排除短期先作整固。今年現貨金價目標上望1,700美元、甚至1,800美元。

中東亂局對國際油價走勢更為較利好，因伊朗與美國交惡或令當地煉油設施受影響，油輪和油田或被針對，帶動紐約期油價格逼向去年9月高位64.93美元水平，若成功企穩，將會挑戰去年全年高位66.6美元。他認為若沙地阿美決定第二上市，國際油價的走勢更樂觀。

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