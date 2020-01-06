財新中國12月服務業PMI低於預期　樂觀度降至紀錄次低

財新中國去年12月服務業採購經理指數(PMI)錄得52.5，下降1個百分點，顯示服務業經營活動擴張速度有所放緩；預期為53.2。

此前公布的2019年12月財新中國製造業PMI小幅下滑0.3個百分點至51.5。受兩大行業PMI回落拖累，財新中國綜合PMI錄得52.6，下降0.6個百分點。

財新中國服務業PMI和綜合PMI走勢與統計局PMI一致。國家統計局公布的2019年12月服務業商務活動指數錄得53，回落0.5個百分點；綜合PMI回落0.3個百分點至53.4。

財新智庫莫尼塔研究董事長、首席經濟學家鍾正生表示，去年12月服務業和製造業擴張速度均小幅減弱，但經濟總體上仍延續企穩勢頭。企業信心指數仍處低位，預期修復仍有難度，是制約經濟企穩的重要因素。近期中美達成第一階段貿易協議，將對企業信心修復有所助益，2020年中國經濟有望「開門紅」，但全年來看，仍將受制於有限的終端需求。

12月服務業新訂單指數繼續溫和回升，創3個月新高。受訪服務業企業反映，新訂單增加受益於客戶增加、產品創新以及促銷活動。製造業新訂單指數則有所回落。綜合來看，綜合新訂單總量繼續擴張，但增速降至4個月低位。兩大行業新出口訂單總量均僅有小幅增長，增速放緩至3個月最低。

服務業就業指數在擴張區間小幅走弱，增速降至2019年8月以來最低。為控制成本、提升效益，許多企業用工相對審慎。製造業用工數量則沒有變化。綜合來看，兩大行業整體用工僅有小幅增長。

服務業投入價格指數進一步回落，價格漲幅為9個月以來最低。製造業投入成本雖然小幅上升，但漲幅遠低於歷史水平。兩大行業綜合，12月企業平均投入成本漲幅放緩至4個月最低。

在投入成本漲幅回落的同時，服務業收費價格終止連續 14個月的上漲，出現下降，服務業收費價格指數大幅下挫至收縮區間，為2017年9月以來最低。許多受訪企業表示，降價是為刺激銷售。製造業出廠價格則小幅上揚。兩者綜合，綜合銷售價格僅小幅上升。

服務業樂觀度降至2005年末有數據以來的歷史次低，製造業樂觀度則略有回升。企業表示，摩擦不確定性持續、經濟增長低迷、人手短缺等因素可能影響2020年前景。

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