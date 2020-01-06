魚缸通：散戶跌市撈貨　買科企及石油股

恒指周一早間下跌超過200點，但個別股份和板塊逆市下走勢較強，不少散戶吼位買貨。

港交所周一早間股價逆市上升，騰訊和阿里股價則跟隨大市調整。他見有散戶在376、377港元水平買入騰訊；並在阿里一度跌穿210元關口後買入相關認購證博反彈，實行以小博大。

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