魚缸通：散戶跌市撈貨 買科企及石油股
2020年01月06日 10:09
東網電視更多新聞短片
恒指周一早間下跌超過200點，但個別股份和板塊逆市下走勢較強，不少散戶吼位買貨。
致富證券區域經理Howard表示，因散戶看到A股早間走勢較強，預期港股也有機會被帶動，所以不少選擇低撈兩大中資科技股阿里巴巴(09988)和騰訊控股(00700)，以及近期受惠美國中概股回歸概念的香港交易所(00388)。
港交所周一早間股價逆市上升，騰訊和阿里股價則跟隨大市調整。他見有散戶在376、377港元水平買入騰訊；並在阿里一度跌穿210元關口後買入相關認購證博反彈，實行以小博大。
至於周一早間強勢的石油股和金礦股，以中國海洋石油(00883)最多散戶買入短炒，暫時中海油股價升幅超過3%。
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。