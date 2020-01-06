港股格局：李偉傑料本周維持區間上落
2020年01月06日 10:19
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大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑表示，受地緣政治風險上升拖累，美股上周五(3日)出現較深回吐，港股亦由高位調整。但他認為對美股而言，該因素料只屬短線影響，但由於負面消息出現，恒指日前升穿上升通道頂部28,400點後亦未能企穩，相信有機會先行在高位整固，料本周或在28,100至29,000點區間上落。
中東局勢上周轉趨緊張，令金價及油價持續受資金追捧。李認為，石油股中以中國海洋石油(00883)最直接受到油價上升，而中海油服(02883)亦有機會拉升，除非地緣政治因素持續惡化，否則油股或金股只適宜短線炒作，個別落後藍籌如中國石油(00857)雖然有機會吸引資金追入，但反彈空間未必太多，料4.5港元阻力不輕。
李又指，避險情緒升溫，帶動國際金價近期重拾強勢，更飆至1,588美元的逾6年高位，但相信再上誘因不大，而金礦股近日已普遍抽高，再追值博空間有限，不妨待股價重返上周五水平再部署，股份方面可留意招金礦業(01818)及SPDR金ETF(02840)。
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