港股格局：李偉傑料本周維持區間上落

大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑表示，受地緣政治風險上升拖累，美股上周五(3日)出現較深回吐，港股亦由高位調整。但他認為對美股而言，該因素料只屬短線影響，但由於負面消息出現，恒指日前升穿上升通道頂部28,400點後亦未能企穩，相信有機會先行在高位整固，料本周或在28,100至29,000點區間上落。

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