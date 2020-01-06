中東開火：潘志偉料油金易升難跌　未來一周關鍵

波斯灣局勢緊張帶動國際油價和金價飆升。

亞達盟環球期貨副總裁潘志偉表示，中東緊張局勢急速升溫，現在市場已不是估計伊朗會否報復，而是斷定會報復，爭在幾時和如何報復，例如伊朗可選擇襲擊美國友好國家如沙特阿拉伯的石油設施、封鎖全球石油及天然氣運輸的重要航道霍爾木茲海峽、攻擊波斯灣內的美軍基地等，所以現時市場上對地緣政治局勢的擔憂揮之不去，避險情緒高漲，未來一周更是關鍵，觀察伊朗會作出怎樣的反應。短期而言，國際油價和金價皆處易升難跌格局。

他表示，紐約期油上方的阻力位分別為64.2美元和去年高位66.6美元，若成功突破，衝上72、73美元水平也不出奇。倫敦布蘭特期油方面，72美元有較大阻力，若衝破可再上試75.5美元。國際金價近期升穿去年高位後，觸發市場買盤，上望1,600美元關口，若局勢升級，見1,700美元亦有可能。

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