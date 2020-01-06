港元拆息︰隔夜息跌至1.86厘

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息續跌至1.86厘，呈三連跌，且為12月13日後低位；1星期回升至2.04厘，終止四日跌勢；與樓按相關的1個月跌至2.12厘，連跌四日；3個月期報2.35厘。

6/1/2020

隔夜 1.86083厘

1星期 2.04399厘

2星期 2.07339厘

1個月 2.12429厘

2個月 2.23036厘

3個月 2.35643厘

6個月 2.40321厘

12個月 2.40321厘

3/1/2020

隔夜 1.97155厘

1星期 2.02982厘

2星期 2.07964厘

1個月 2.14214厘

2個月 2.26839厘

3個月 2.37393厘

6個月 2.40804厘

12個月 2.41268厘

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