港元拆息︰隔夜息跌至1.86厘
2020年01月06日 11:22
東網電視更多新聞短片
香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息續跌至1.86厘，呈三連跌，且為12月13日後低位；1星期回升至2.04厘，終止四日跌勢；與樓按相關的1個月跌至2.12厘，連跌四日；3個月期報2.35厘。
6/1/2020
隔夜 1.86083厘
1星期 2.04399厘
2星期 2.07339厘
1個月 2.12429厘
2個月 2.23036厘
3個月 2.35643厘
6個月 2.40321厘
12個月 2.40321厘
3/1/2020
隔夜 1.97155厘
1星期 2.02982厘
2星期 2.07964厘
1個月 2.14214厘
2個月 2.26839厘
3個月 2.37393厘
6個月 2.40804厘
12個月 2.41268厘
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。