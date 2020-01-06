大新：檢測並攔截多宗意圖欺詐交易
2020年01月06日 11:28
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據指大新銀行(02356)有客戶信用卡懷疑被人試圖盜用，該行部分客戶多次收到非持卡外幣交易提示，大多數交易金額為0元。香港金融管理局發言人表示，已經收到銀行就有關事故的通報，已要求銀行調查事件，並會繼續與銀行跟進。
大新銀行發言人表示，該行檢測並攔截多宗意圖欺詐交易，該類交易多為騙徒利用電腦程式作出的侵襲。客戶收到之非持卡外幣交易提示亦為保安措施之一以提醒客戶。該行並已採取全面的保安措施，以保障信用卡客戶及維持操作系統安全。
該行續指，收到一些客戶致電求助，亦已在網站發出通告，如客戶收到非持卡交易短訊而並沒有授權有關交易，則應盡快與該行聯絡，以便立即安排重發新信用卡作為最佳保障。此外，客戶毋須為任何未經授權信用卡交易負責。是次電腦程式侵襲已被隔離和攔截，在事件中亦沒有發現任何客戶資料被洩漏。
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