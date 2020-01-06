【專家點評】周樂樂：市場因素多變　熱門板塊須謹慎

過去一周，受PMI數據利好、降準與中美即將簽署協議的消息影響，A股市場出現震蕩上漲，主要指數滬綜、滬深300、上證、深證、中小板與創業板指數全線收漲。申萬一級28行業中，28個上漲，沒有下跌，其中，最強的5個行業是農林牧漁、有色金屬、傳媒、建築材料、紡織服裝；漲幅相對少的5個行業是食品飲料、電子、交通運輸、銀行、醫藥生物。從數據來看，市場偏好低估值行業，對高估值科技股存在分歧。

經濟數據方面，中國12月份製造業PMI連續第二個月維持50盛衰分界線之上，且好於預期，企業的訂單增加，令市場對經濟企穩預期增強。資金方面，繼緩慢降息的措施後，央行下調存款准備金率0.5個百分點，預計釋放出8,000億元資金，利於緩解社會納稅、企業與地方政府償還利息的資金壓力，而這也是正常逆周期調控的一部分。

中美將於1月15日簽署第一階段的達成的協議，給市場一個穩定的窗口期。筆者對中美關係看法是短期的改善。特朗普為了應對新一輪總統選舉與經濟下滑，有必要緩和中美貿易關係。要麼中美合作，要麼中美對抗。中美合作，是全球的意願，但美國既然把中國列為戰略對手，很難忍讓中國全面超越美國，前提必須是中國在艱難中超越，才會得到美國的尊重。

中美對抗，包括貿易戰、科技戰與金融戰，目前來看，是大概率的事件。其中，相對科技戰與金融戰，貿易戰屬於相對低級的對抗模式。全球自由貿易締造全球產業生態圈形成，歐美優勢在於研發，中國優勢在於製造。若科技戰一旦深入，必然破壞高效率的貿易模式，導致全球經濟下滑。需要的強調的是，中美緩和的窗口期對中美雙方，甚至對全球，都是重要調整窗口期。對於中國，市場開放、加大科技扶持、產業鏈國產化等。

另外，美國特朗普總統下令刺殺伊朗強硬派人物，中東緊張局勢升溫，令全球的油價與金價飆升。美國利用無人機在他國刺殺伊朗一名將軍，這種戰爭模式令所有跟美國對抗的國家都感到危機重重。中東何去何從前景難料，關鍵的是目前全球經濟下滑，若油價持續上漲，必然推升全球通脹水平，讓全球陷入滯脹可能性增加，這對股市影響是非常負面的。

綜合來說，中國連續實施政策逆周期調控取得積極的效果，以及中美貿易關係出現短期改善，給市場帶來了有利的窗口期。然而，中東局勢緊張推升通脹的概率增加，需要驚惕，尤其對消費股、科技股這些熱門板塊須謹慎。短期關注低估值品種，等待優質成長股估值回落至合理水平。

勝利證券副首席營運官 周樂樂(作者為註冊持牌人士)

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