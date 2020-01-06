【午市重點睇】金價觸頂後回順　道期挫逾百點

●受中東局勢愈趨緊張影響，油價抽升，布油飆3%高見70.66美元，紐油亦漲逾2%，至64.65美元。金價觸及1,588美元後回順，最新見1,579美元。美匯指數跌至96.81，港匯升至7.7766，美元兌日圓企108.05，離岸人民幣(CNH)報6.9704，歐元處1.1168，英鎊回落至1.3082。道指期貨挫逾百點。

-保誠與越南SEABANK設獨家合作關係，為期20年。

-新世界半年已完成內地物業銷售目標57%。

-美固科技停牌，涉內幕消息。

●【即市分析】

●【專家點評】

●亞洲股市：日股復市曾瀉逾500點，韓澳股齊跌。

●南韓12月外匯儲備增至4,088億美元，連續3個月創新高。

-東航集團擬加快物流公司於上半年上市。

●人民幣兌每美元中間價為6.9718，較上日下調37點子，呈兩連跌。

-人行連續第9日不進行逆回購操作，當日實現淨回籠500億元人民幣。

-人民幣Shibor︰隔夜息續跌至1厘。

●修例風波：滙豐旺角分行恢復正常服務。

●港元拆息︰隔夜息跌至1.86厘。

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