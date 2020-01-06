【午市重點睇】金價觸頂後回順 道期挫逾百點
2020年01月06日 12:03
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●受中東局勢愈趨緊張影響，油價抽升，布油飆3%高見70.66美元，紐油亦漲逾2%，至64.65美元。金價觸及1,588美元後回順，最新見1,579美元。美匯指數跌至96.81，港匯升至7.7766，美元兌日圓企108.05，離岸人民幣(CNH)報6.9704，歐元處1.1168，英鎊回落至1.3082。道指期貨挫逾百點。
●恒生指數半日跌189點或0.67%，報28,261點。https://bit.ly/39JzHr2
-保誠與越南SEABANK設獨家合作關係，為期20年。
-新世界半年已完成內地物業銷售目標57%。
-美固科技停牌，涉內幕消息。
●港股格局：李偉傑料本周維持區間上落。https://bit.ly/36sUv42
●【即市分析】
-中芯國際前景看升。https://bit.ly/35ryNw3
-領展降入場費增吸引力。https://bit.ly/2QM9MGx
●【股民熱話】港股是否大漲小回？短期策略是...https://bit.ly/2SWHNqm
●【專家點評】
-御峰理財：全球股市風水輪流轉，下一個吸金池在...https://bit.ly/2QO3JkF
-陳政深：後市聚焦半新股市場。https://bit.ly/2QNGLdB
-陳蓓敏：中石化受惠油價上升。https://bit.ly/2SYkIDp
-周樂樂：市場因素多變，熱門板塊須謹慎。https://bit.ly/2QMhErq
●魚缸通：散戶跌市撈貨，買科企及石油股。https://bit.ly/2uhGDex
●亞洲股市：日股復市曾瀉逾500點，韓澳股齊跌。
●南韓12月外匯儲備增至4,088億美元，連續3個月創新高。
●中東開火：金價見6年高位，專家料衝上1,800美元。https://bit.ly/2N020Yn
-地緣緊張局勢升級，油金圓匯齊飆升。https://bit.ly/2SV4X09
●A股快報：滬綜指半日升18點或0.59%，報3,101點。https://bit.ly/35tk9nI
-東航集團擬加快物流公司於上半年上市。
●財新中國12月服務業PMI低於預期，樂觀度降至紀錄次低。https://bit.ly/37FhxF4
●人民幣兌每美元中間價為6.9718，較上日下調37點子，呈兩連跌。
-人行連續第9日不進行逆回購操作，當日實現淨回籠500億元人民幣。
-人民幣Shibor︰隔夜息續跌至1厘。
●商業信心維持負面，香港第四季PMI均值創新低。https://bit.ly/2uhGhVf
●修例風波：滙豐旺角分行恢復正常服務。
●港元拆息︰隔夜息跌至1.86厘。
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