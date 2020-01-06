香港玩具展揭幕 廠商對訂單情況不樂觀
2020年01月06日 12:21
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杭州博策貿易公司銷售經理劉鍇
第46屆香港玩具展周一開幕，參展的內地廠商對於今年在玩具展的訂單情況不樂觀，坦言人流減少，難以發掘新客戶。
杭州博策貿易公司總經理叶晨指，現在玩具展才剛開幕，未能確實整體銷售情況，但預期會比去年的銷售額下跌超過一半。香港政治事件令玩具展人流減少，而一年一度的玩具展是公司很重要的宣傳，故他認為中美貿易戰對其公司的影響不及本港政治事件大。
大連托比玩具公司銷售經理李月玥認為，受本地政治事件影響，部分原先答應會來玩具展的客戶都取消行程，現時很難預料訂單情況。她指中美貿易戰對公司的影響暫時不大，沒有流失太多美國客戶，她對今年的整體銷售情況仍感樂觀。
出售電動玩具車的平湖岳氏車業銷售代表呂献軍指，玩具展人流較去年少，對訂單及發掘新客源的情況不太樂觀。他補充，公司逐步打入美國市場，有30%的美國客戶，但由於他們的產品未列入加稅名單，故中美貿易戰對他們沒有太大打擊。
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