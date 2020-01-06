【高盛推介】騰訊回吐 博反彈留意認購證
2020年01月06日 12:27
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高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股上周五(3日)一度升見390港元，突破8個月高位，收市升約0.2%。周一(6日)早段則跟隨大市下跌。有報道指，騰訊牽頭財團擬購入全球最大音樂出版商環球音樂一成股權，涉資或超過260億元。
觀察個股認股證資金流向，可見上周五認購證及認沽證均見資金部署。當中認購證於上周4個交易日皆錄得資金流入，合共約1,130萬元。而認沽證於上周四(2日)及上周五共錄得約870萬元資金流入。進而觀察港股通資金流向，亦見北水於上周五繼續吸納騰訊，錄得約2.5億元資金淨買入。
上周五資金主要轉至部署行使價較高的認購證。投資者如計劃部署，可考慮以行使價380至420元作為篩選產品的條件。並可留意當中中年期產品中，槓桿最突出的價外騰訊購證(29923)，行使價390.2元，2020年3月26日到期，實際槓桿13.2倍。
貼價的選擇則可留意價外幅度不足1%，年期約3個月的騰訊購證(21546)，行使價380.2元，2020年3月26日到期，實際槓桿11.9倍，貼價兼高槓桿。
投資者如計劃部署認沽證，可留意價外幅度約10%，年期約5個月，新上市的低街貨騰訊沽證(17998)，行使價340.2元，2020年6月12日到期，實際槓桿8.6倍。
投資者如計劃部署牛證，現階段可留意騰訊牛證(68050)，收回價366.18元，行使價363.68元，換股比率100，槓桿比率23.6倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
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