威勝信息技術內地科創板上市　淨籌6.1億人幣

公告指出，該發售價定為每股13.78元人民幣(下同)，將發行5,000萬股新股，淨籌料約6.1083億元，將用於物聯網感知層監測設備擴產及技改項目、物聯網感知層流體傳感設備擴產及技改項目、物聯網網絡層產品擴產及技改項目、物聯網綜合研發中心項目、以及補充營運資金。

集團目前持有威勝信息技術65%股權，發售完成及威勝信息技術上市後，權益將減至約58.5%，威勝信息技術續為旗下附屬公司，業績亦將繼續合併到集團的財務報表。

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