威勝信息技術內地科創板上市 淨籌6.1億人幣
2020年01月06日 12:30
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威勝控股(03393)就建議分拆威勝信息技術於上海證券交易所科創板獨立上市作公布指，中國證監會已同意威勝信息技術於科創板首次公開發行股票的註冊。據目前時間表，該股計劃於1月21日上市。
公告指出，該發售價定為每股13.78元人民幣(下同)，將發行5,000萬股新股，淨籌料約6.1083億元，將用於物聯網感知層監測設備擴產及技改項目、物聯網感知層流體傳感設備擴產及技改項目、物聯網網絡層產品擴產及技改項目、物聯網綜合研發中心項目、以及補充營運資金。
集團目前持有威勝信息技術65%股權，發售完成及威勝信息技術上市後，權益將減至約58.5%，威勝信息技術續為旗下附屬公司，業績亦將繼續合併到集團的財務報表。
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