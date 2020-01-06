【瑞通推介】中海油輪證資金流向活躍

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國與伊朗緊張關係升溫，資金避險，道指上周五(3日)收報28,634點，跌233點或0.8%。

恒指上周五單日轉向，最多曾升339點至28,883點，不過隨着美伊衝突升級，恒指倒跌92點或0.3%收市，報28,451點。周一(6日)早段曾再跌逾250點，一度跌穿28,200點，技術上考驗10天線(約28,143點)，其後跌幅稍收窄。其好倉(牛證及認購權證)上周五淨流入逾6,300萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾6,700萬元，反映投資者對後市好淡分歧。上周五其牛證街貨重貨區為收回價27,900至27,906點，而熊證街貨重貨區為收回價29,000至29,099點。

騰訊控股上周五曾高見390港元創8個月高，最終收報383元力保不失，14日RSI呈超買。股份周一早段回調逾1%，於375元之上水平徘徊，技術上跌穿10天線(約379元)。報道指去年全球電子遊戲收入總額按年增約3%，當中騰訊有份持股的《要塞英雄》蟬聯收入榜首，但收入按年跌25%。該股上周五錄2.46億元北水淨買入。輪證資金流方面，上周五有逾1,300萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾1,300萬元淨流入。

波斯灣局勢緊張，國際油價上周五急升逾3%，周一早段亞洲交易時段再升逾2%。另外，去年12月27日止一周美國原油供應減少1,146萬桶，減幅高於市場預期。中國海洋石油上周五在成交配合下升逾2%，5日累升4.9%，14日RSI正逼近80的極度超買水平。該股周一早段繼續做好，升逾3%，高位重上13.78元之逾7個月高位。市場關注中海油預期於今月13日召開年度戰略指引發布會，屆時集團將就新一年戰略發展方向與經營目標給出指引。上周五分別有326萬和529萬元淨流入其好倉和淡倉。周一早段其窩輪牛熊證資金流向明顯較往常活躍。

券商報告指，內地5G商用正式啟動，將帶來新一輪智能手機換機潮。另外，全球手機品牌三鏡頭出貨量上升，預期舜宇光學科技直接受惠手機多鏡頭潮流。然而受大市氣氛轉弱拖累，該股繼續整固，股份上周五收跌2.7%於135.2元，10天和20天線得而復失，周一早段進一步挫近3%，下試130元邊緣的支持。上周五分別有93萬和5萬元淨流出其好倉和淡倉。

人民銀行周一降準0.5個百分點。不過上周五以全日低位6.72元收市的建設銀行周一早段跌勢未止，穿6.7元和10天線，上周五盤中高見的6.85元或已變成重大向上阻力。該股上周五錄1.18億元北水淨沽出。輪證資金流方面，上周五分別有76萬和38萬元淨流入其好倉和淡倉。

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