中東開火：倘動真格　全球GDP將下降0.5%　油價飆上80

外國傳媒引述Capital Economics新興市場高級經濟學家Jason Tuvey估計，若美伊開戰，可能使全球經濟增長下降最少0.5個百分點，主因是伊朗經濟崩潰及油價飆升帶來負面影響。

其中，擁有36個發達國成員的經合組織(OCED)國家的通脹可能急升3.5至4%。由於中東地區擁有海運重要樞紐，該地區緊張局勢升級會間接影響市場情緒，還可能搞亂航運路線。事件將對風險資產的偏好將受到打擊，例如股票和新興市場貨幣將偏軟，避險資產迎來上漲。

FGE亞洲石油總監Sri Paravaikkarasu表示，若伊朗對美國空襲的報復導致中東爆發戰爭，布蘭特期油可能飆至每桶80美元。在最壞情況下，若爆發全面衝突，很容易造成波斯灣地區每日200萬至300萬桶的石油供應中斷。如果伊拉克供應受到打擊，油價將上漲每桶3至4美元，雖然價格急飆不會持久，但可能會持續波動。

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