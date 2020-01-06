樓價UPDATES：元朗周末錄7宗買賣

二手交投稍為回升，元朗區過去周末錄7宗買賣。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●柴灣杏花邨1月暫錄得兩宗租賃成交，平均實用呎租約39元，其中16座一個低層5室單位，實用面積475方呎，兩房間隔，望園景，以每月18,500元租出，實用呎租39元。

●西灣河逸濤灣1座中層13室，實用面積549方呎，兩房間隔，租客搬出不足1周即獲承租，即以25,000元重新租出，實用呎租45.5元，較市價27,000至28,000元略低。業主於2017年以1,108萬元買入，持貨3年，租金回報2.7厘。

●西營盤翰林峰5座低層C室，實用面積約216方呎，開放式設計，放盤約1周，業主原叫租16,000元，經議價後減價1,000元或約6.3%，終以15,000元獲承租，實用呎租約69元，業主於2017年5月以約595.3萬元購入，現租出享租金回報率逾3厘。

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九龍區

●荔枝角美孚新邨一月至今暫錄得3宗成交，平均實用呎價約13,000元，其中1期百老滙街29號高層D室，實用面積696方呎，原則大兩房間隔，望內園景，獲買家以906萬元承接，實用呎價13,017元，原業主於2012年10月以約648萬元買入，現轉手帳面獲利258萬元，單位8年間升值四成。

●長沙灣宇晴軒1月暫錄兩宗買賣成交，其中2座低層E室，實用面積468方呎，兩房間隔，最初開價790萬元，買賣雙方議價後，降價10萬元，以780萬元成交，實用呎價16,667元，新買家為上車客，考慮片刻即決定入市自用。原業主於2010年10月以360萬元入市，持貨逾9年，現沽貨帳面獲利420萬元離場，單位期內升值117%。

●長沙灣昇悅居6座高層E室兩房戶，望市景，實用面積約491方呎，以約19,000元放租1個月，吸引外區客洽詢，議價後減價1,000元，以18,000元租出，實用呎租約36.7元，新租客為夫婦，睇樓一次即決定承租單位。

●紅磡半島豪庭3座低層C室，實用面積約590方呎，兩房兩廳間隔，叫價1,000萬元，及後減價40萬元或約4%，以960萬元獲承接，實用呎價約16,271元，原業主在2001年2月以約278.5萬元買入，持貨約19年轉手帳面獲利約681.5萬元，賺價逾2.4倍。

●九龍灣德福花園G座高層5室，實用面積約517方呎，兩房間隔，外望開揚景觀，可挑望維港美景，原業主於10月以800萬元放盤，直至近日以755萬元沽出，減價45萬元或約6%，實用呎價約14,603元，原業主於2006年6月份以約198萬元購入，持貨14年帳面獲利約557萬元，物業升值逾2.8倍。

●將軍澳坑口村村屋低層C室，實用面積150方呎，間隔屬開放式，望花園景，獲租客以8,500元承租，實用呎租約56.7元，新租客為外區退休人士，即付1年租金租入該單位。

●將軍澳SAVANNAH第3B座中低層E室，實用面積331方呎，開放式間隔，望市景，最新以640萬元成交，實用呎價19,335元，原業主於2016年6月以381萬元購入，持貨不足4年，現轉手帳面獲利259萬元，單位期內升值68%。

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新界區

●元朗周末錄7宗二手買賣，包括合益廣場低層1室，實用面積828方呎，套三房間隔，開價950萬元，減價50萬元或5.3%，以900萬元沽出，實用呎價10,870元，原業主於2006年3月以270萬元買入單位，持貨約14年，帳面獲利約630萬元，升值約2.3倍。

●元朗蝶翠峰3座頂層連天台單位，實用面積780方呎，套三房連儲物房間隔，開價920萬元，經買家議價後，減至863萬元成交，實用呎價11,064元，共減57萬元或6%，實用呎價11,064元，原業主於2001年10月以283.1萬元買入，持貨約18年帳面獲利約579.9萬元，升值約2倍。

●元朗YOHO MIDTOWN第2座中高層B室，實用面積約475方呎，兩房間隔，去年11月底開始放盤，業主原開價760萬元，經議價後減價26.12萬元或約3.4%，終以733.88萬元交吉形式沽出，實用呎價約15,450元。

●東涌東環6A座低層1室，實用面積約646方呎，套三房間隔，望海景，近日終獲買家以760萬元承接，實用呎價約11,765元，原業主在2015年1月以約729.5萬元買入，持貨5年沽出，帳面獲利約30.5萬元，賺價約4%。

●東涌藍天海岸3座高層G室，實用面積388方呎，一房間隔，月租13,000元租出，實用呎租33.5元，新租客為一名日本機艙服務員，睇樓後立即拍板承租，業主於2005年以180萬元買入，現租出單位租金回報高達8.3厘。

●屯門翠林花園B座高層5室，實用面積330方呎，兩房間隔，一名外區上車客日前參觀單位，一睇即中，即斥資460萬元承接，實用呎價13,939元，原業主則於2016年12月以340萬元買入，持貨滿3年，「鬆綁」即沽帳面獲利120萬元，單位期內升值35%。

●粉嶺碧湖花園錄本月首宗成交，單位為1座低層B室，實用面積491方呎，三房間隔，以620萬元獲承接，實用呎價12,627元，原業主則於2010年以197萬元購入，持貨10年帳面獲利423萬元，單位升值約215%。

●馬鞍山薈朗2座中層B3室，實用面積238方呎，開放式間隔，開價約420萬元，最終以408萬元易手，實用呎價17,143元，原業主於2016年以339萬元購入，持貨4年沽出帳面獲利約69萬元，單位升值約20.4%。

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