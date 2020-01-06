無官一身輕！德拉吉及耶倫齊警告歐美經濟嚴峻

外國傳媒報道，歐洲央行前行長德拉吉及美國聯儲局前主席耶倫在周日(5日)於美國經濟協會年會上表示，在低通脹和低利率的世界中，美國和歐元區面臨嚴峻的經濟挑戰，僅憑央行並沒有應對的工具。

德拉吉說：「我相信歐元區有一些日本化的風險，但只要能徹底採取行動避開通縮，就絕不是定局。歐元區仍有空間，但時間不是無限的。」

德拉吉責備歐元區各國政府近年實施限制性的財政政策，與歐洲央行助力經濟的行動背馳。他說：「這就是歐洲央行一直呼籲政府應利用低利率的機會，發揮更大作用的財政政策的原因。」他忠告歐洲決策者不要甘於滑向通縮，「歐元區要避免這種局面當然仍不遲，因歐元區並沒有落入通縮陷阱。」

耶倫則說：「認同美國前財長薩默斯的觀點，即美國已陷入長期經濟停滯，期望儲蓄大於投資，結果導致利率受壓。」她列舉了一些壓低利率的結構性力量，包括人口老化和生產率低下，並暗示可能會存在一段時間。她說：「這些因素往往是慢性顯現的。」

耶倫確實對長期低利率引發的金融穩定風險表達了擔憂，她亦為美國缺乏應對這種情況的宏觀審慎工具感到遺憾。

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