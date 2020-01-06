宜避內銀內房股！內地加強扶持中小企　不容炒樓

外國傳媒報道，中國承諾加大力度支持陷入困境的銀行和中小企業，同時繼續打擊影子銀行和房地產投機，這項棘手的平衡行動，或將加劇傳統銀行的壞帳積累。

報道指出，隨着對中國45萬億美元金融體系狀況的擔憂加劇，中國人民銀行(即中國央行)及最高金融監管機構利用今年的首個周末，公布了在經濟擴張步伐降至30年以來最慢水平之際，如何應對風險的新細節。

一直不願推出過多刺激措施的人民銀行周日(5日)表示，要「堅決打贏防範化解重大金融風險攻堅戰」，強調其作為最後貸款人的作用，並要求地方政府合作。

中國銀保監會此前發表了一份聲明，提出了針對高風險機構的一系列措施，包括削減不良貸款、設立處置基金，以及促進併購、注資和重組等。

Atlantis Financial Research Institute駐北京主管Zhao Jian表示，控制風險一直在政府的議程上，但與以往的總體指引不同，監管機構正以強硬的措辭列出非常具體和嚴厲的措施，這說明決策者今年將加大力度控制金融風險。

由於中國經濟亦受到了中美貿易爭端的拖累，中國政府正採取更協同的方式來解決3,000多家地方和農村銀行的問題。這些銀行有許多都面臨不良貸款堆積、資本遭到侵蝕和內部控制不佳的問題。

中國銀保監會亦表示，會繼續化解影子銀行風險、清理壓縮金融機構不合規的資產投資，以及保險機構要繼續投資過度槓桿的違規行為。同時將加強房地產等領域的風險防控，落實「房住不炒」的定位，防止資金違規流入房地產市場。與此同時，央行宣布將加快建立房地產金融長效管理機制。

隨着中國對外資全面開放，中國金融市場迎來關鍵的一年。監管機構重申了深化開放的承諾，在一定程度上是希望借助激烈競爭，加強國內公司的紀律性。本月從期貨和保險市場開始，中國正在實施數十年來最廣泛的變革，允許摩根大通、高盛和貝萊德等公司擴大在中國的足迹。

銀保監會亦會鼓勵將居民儲蓄轉化為資本市場長期資金，大力發展企業年金和養老保險業務。監管機構希望發揮理財、保險、信託等產品的直接融資功能，培育價值投資和長期投資理念。

－－－－－－