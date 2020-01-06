【大行報告】瑞銀首予康龍化成「買入」評級
2020年01月06日 15:29
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瑞銀發表報告，康龍化成(03759)提供涵蓋由藥物開發到臨床服務的整個產業鏈服務，料可繼續在小分子藥物開發領域獲得全球市場份額，預測2018至2023財政年度的收入複合增長率達29%，淨利潤複合增長率則達39%。
報告指，與同業藥明康德類似，康龍化成為藥企提供一站式的合同研究組織服務，相信利潤空間較大的新藥品質安全把關(CMC)會是未來增長動力，收入佔比或由去年上半年的23%，增至2023年的約三至四成，分部毛利率亦有機會由約21%，增長至約37%。
康龍化成去年上半年有88%收入來自海外客戶。該行相信，在內地政策支持下，公司未來或更加注重本地發展，未來兩至三年內地業務佔比或提升至20%。
該行又指，康龍化成目前股價水平為2021年預測市盈率的約32倍，考慮到今年市盈率比2020至2023年盈利複合年增長率約1.2倍，低於全球同業的1.8倍，故首予目標價61港元，評級為「買入」。
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