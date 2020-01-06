新世界大力投資中港 內地物業面積料飆6倍至130萬平方米
2020年01月06日 15:50
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對於新世界發展(00017)周一(6日)早上公布，上半財年已完成內地物業銷售目標的57%。有新世界集團消息人士對《東網》表示，集團未來幾年會大幅擴大中港兩地投資物業的面積，其中內地投資物業面積在2023年可以超逾100萬平方米，而至2025年時更達到130萬平方米，較2018年度增加6倍。
內地出售住宅方面，消息人士謂，集團一方面參與招拍掛活動去投地，新近購得的包括增城、漢溪等土地發展項目，預計足夠5至6年發展；另方面，集團近年積極參與四個舊村改造項目，好處是地點會較佳、土地成本也較低，但發展年期會較長，預計在2022年至2023才年會陸續有舊村改造後的項目可推出市場發售。
至於香港，他表示，集團投資物業樓面在2020年度較2019年度將會上升一倍至440萬平方呎，至2026年度較2019年度更會增加3倍，新增項目包括東涌航天城等。新近已新增樓面，包括去年入伙的港島東K11 ATELIER King's Road，該項目已預租近六成樓面，呎租約50至60元的水平，其中一間跨國廣告公司，大手租用了該物業合共9層樓面，為現時最大的租客。
集團短期內可在香港推售的大型住宅項目為大圍站上蓋項目，將分為三期，總單位數目為3,090個，第一期會可售982個單位，第二期約一千個單位。消息人士表示，售價雖然不便透露，但開價會按市場情況，不會進取定價。
至於自去年6月起的香港社會衝突，有否影響新世界集團的生意？消息人士直言，「影響一定有」，例如旗下新巴收入一定會因部分地區未能通車而導致乘客減少。然而，集團一般投資都看5、6年時間，故相信影響只是暫時。
集團旗下新創建(00659)去年11月完成收購富通保險，作價少於原先公布的215億元。消息人士指，因為集團整合了富通的資產，將部分資產售回給賣方，所以富通的現金較購買前公布的有所增加，而由於保險公司的資產和負債期長，需要一些年期較長的投資配置，故才有去年12月時，由富通認購新世界發展15億元、30年期債券的情況發生。
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