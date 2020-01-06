新世界大力投資中港　內地物業面積料飆6倍至130萬平方米

內地出售住宅方面，消息人士謂，集團一方面參與招拍掛活動去投地，新近購得的包括增城、漢溪等土地發展項目，預計足夠5至6年發展；另方面，集團近年積極參與四個舊村改造項目，好處是地點會較佳、土地成本也較低，但發展年期會較長，預計在2022年至2023才年會陸續有舊村改造後的項目可推出市場發售。

至於香港，他表示，集團投資物業樓面在2020年度較2019年度將會上升一倍至440萬平方呎，至2026年度較2019年度更會增加3倍，新增項目包括東涌航天城等。新近已新增樓面，包括去年入伙的港島東K11 ATELIER King's Road，該項目已預租近六成樓面，呎租約50至60元的水平，其中一間跨國廣告公司，大手租用了該物業合共9層樓面，為現時最大的租客。

集團短期內可在香港推售的大型住宅項目為大圍站上蓋項目，將分為三期，總單位數目為3,090個，第一期會可售982個單位，第二期約一千個單位。消息人士表示，售價雖然不便透露，但開價會按市場情況，不會進取定價。

至於自去年6月起的香港社會衝突，有否影響新世界集團的生意？消息人士直言，「影響一定有」，例如旗下新巴收入一定會因部分地區未能通車而導致乘客減少。然而，集團一般投資都看5、6年時間，故相信影響只是暫時。

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