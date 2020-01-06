中東開火：樂觀情緒一掃而空　6大風險恐拖冧市

外國傳媒報道，正當全球股市以樂觀的心態踏入2020年之際，美國總統特朗普突然在中東挑起火頭，令樂觀情緒再次一掃而空，目前華爾街正擔心6大風險：

【1、企業盈利恐勁縮】

雖然美股於2019年愈升愈有，但許多美國上市企業的盈利情況其實並沒有特別突出之處，若情況持續，股價很難再在高位維持。根據Refinitiv數據顯示，美國企業去年第4季業績將在未來幾天陸續公布，市場料標指成分股的收益將平均下降0.3%。

【2、中美關係難轉晴】

雖然中美將在1月15日動筆簽署首階段貿易協議，但雙方的關係並沒有顯著改善。瑞銀全球財富管理(UBS Global Wealth Management)首席投資官Mark Haefele在最近的一份報告中表示，中美之間的競爭並未消失。

【3、聯儲局可能閂喉】

去年10月，美國聯儲局宣布將開始每月購買約600億美元的美國國庫券，直至今年第2季，以確保銀行系統擁有「大量儲備」。與此同時，當局將通過提供市場上的回購協議或回購的日常操作，繼續支持短期貸款市場。不過，最大的問題是，當聯儲局如期在第2季結束購買短債和回購支持時，股市會發生甚麼變化？

【4、美國總統大選年】

今年是美國總統大選年，如果民主黨是走極左路線的候選人出線(3月3日「超級星期二」)，即例如沃倫，甚至擊敗現任總統特朗普，並控制參眾兩院的話，勢必會有重大政策改革，股市也將急跌。

【5、市場亢奮恐撞板】

2019年投資者大賺，可能在2020年更激情，這往往是撞板的先兆。

【6、地緣政治風險增】

美國在巴格達的空襲殺死了伊朗最高軍事指揮官後，投資者立刻轉向了避險資產。倫敦Lombard Odier Investment Management首席投資策略師Salman Ahmed表示，地緣政治已重臨，可能會對跨國資產產生重大影響。這也令油價飆升、大宗商品價格上漲。

－－－－－－