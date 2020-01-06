美聯黃建業：樓價料呈U形走勢　業主及買家最佳策略係...

他又建議，目前樓市正處於「小陽春」，一手新盤交投𣈱旺，惟認為「小陽春」將來去匆匆，建議二手業主目前可以「見好就收」率先沽貨，再尋找其他投資機會。而有意置業人士，可趁樓價回落5至8%的情況下入市自用。

問及香港整體樓市情況，他表示「底子」好，有65%自置家庭已供滿樓，不少父母有能力協助子女上車，認為市場對住屋始終有剛性需求。他又認為，雖然農曆新年後各個行業皆有機會出現結業潮，惟經濟基礎穩健，料連串事件也不會動搖香港金融中心地位，坦言香港地位不可取代。

對於代理行業市況，他表示，農曆新年後估計將有1/3代理行結業，屆時將採取人退我進的策略進行擴展，有機會收購其他細行，但主要是要人不要舖。而去年集團積極要求分行業主減租，但情況未如理想，僅錄平均5%的租金減免，遠不及三成減免的目標，未來或會調整貴租分行。

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