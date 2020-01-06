歐股隨外圍向下　法荷航再跌逾4%

中東局勢不斷升級，歐股早段隨亞股下跌，當中英國富時100指數報7,591點，跌31點或0.41%；德股DAX指數報13,078點，跌140點或1.06%；法國CAC指數報5,998點，跌45點或0.75%。

伊朗國營電視台宣布，伊朗不會再履行核協議中施加的限制。另外，伊拉克國會通過議案要求政府驅逐駐伊美軍。中東局勢推動油價急漲下，法荷航股價續跌逾4%。

報道指英國政府正研究倫敦證券交易所8月歸咎於軟件故障的交易中斷，實際上是由旨在破壞市場的網絡攻擊引起的。倫敦證券交易所股價偏軟0.37%。

總部位於倫敦的藥企Hikma Pharmaceuticals下跌了4.7%，此前投行摩根大通將該股票評級下調。

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