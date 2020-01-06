【市後重點睇】油價及金價續高企 道期向下走
2020年01月06日 16:18
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中東局勢愈演愈烈，刺激油價及金價炒起，布油高見70.74美元，紐油亦漲至64.72美元；金價早段升至1,588美元後稍回，最新見1,572美元。美匯指數報96.86，港匯處7.7714，美元兌日圓企108.15，離岸人民幣(CNH)報6.9728，歐元處1.1166，英鎊報1.3078。道指期貨跌逾百點。
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