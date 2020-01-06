【市後重點睇】油價及金價續高企 道期向下走

中東局勢愈演愈烈，刺激油價及金價炒起，布油高見70.74美元，紐油亦漲至64.72美元；金價早段升至1,588美元後稍回，最新見1,572美元。美匯指數報96.86，港匯處7.7714，美元兌日圓企108.15，離岸人民幣(CNH)報6.9728，歐元處1.1166，英鎊報1.3078。道指期貨跌逾百點。

-新股專輯：傳滙景控股獲吉汽CEO「入飛」認購。

-龍光地產去年合約銷售額按年增逾33%，至960.2億元人民幣。

●【大行報告】

-美團點評曾飆6%挑戰111元，瑞信睇135元。

-藥明生物獲瑞銀首予「買入」評級。

-瑞銀首予康龍化成「買入」評級。

●新盤混戰：15 WESTERN STREET最快周五開售。

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