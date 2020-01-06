全球經濟寒冬！過去兩年賣車跌幅堪比08年金融海嘯

外國傳媒報道，有數據顯示，2019年全球新車銷量恐按年減4%，為連續兩年陷入下滑困境，為2008年金融海嘯以來首見。這預示着全球經濟陷入寒冬，確實與股市走勢背道而馳！

由於汽車涉及金額較大，一向被視為是「消費前瞻指標」，例如汽車佔中國內地整體消費近一成，而消費更佔美國經濟增長比重達七成，當中汽車表現舉足輕重，故全球汽車銷售疲弱，反映着經濟暫未見曙光。值得留意的是，如果汽車行業是一個國家，將是全球第6大經濟體。

報道指，在2008至2009年金融海嘯期間，美日歐需求驟減，全球新車銷量在這兩年分別按年減逾4%。不過，當時因中國等新興市場國家需求漸見增長，填補了發達國家的缺口。今次2018至2019年連續兩年萎縮，與10年前一樣，但不同的是，除了美日歐需求疲弱，作為全球最大汽車市場的中國及第4大市場的印度銷量也低迷。

中國近年經濟增長放緩，加上實質薪金減少，人們對就業感到不安，自然對買車持謹慎態度，於2019年1至11月期間，新車銷量按年驟減9%；印度同期新車銷量則大減14%至351萬輛。

根據世界汽車工業國際協會(OICA)指出，2018年全球新車銷量下滑0.6%，而2019年全球新車銷量減幅則可能會超過10年前雷曼風暴時的減幅。不過，2019年的市場規模較2009年增長了約40%。

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