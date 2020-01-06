大戶教路！今年看好內需股　追入內房債也未遲

安本標準投資管理中國股票主管姚鴻耀指，目前經濟增長穩定，通脹相對溫和，預期環球貨幣政策趨向穩定，風險資產仍有望帶來回報，但恐怕難以重現2019年的顯著升幅，建議投資者從非主流資產類別發掘較亮麗的回報。

他認為，受惠於中國財富及消費急速增長，加上中央推出針對性貨幣及財政刺激措施，對內需型的中資企業構成利好。就算貿易關係或環球增長惡化，內需股也較能避免遭拖累。

他續指，雖然內地消費增長有所放緩，但仍預期今年升幅達8至10%，與全球其他地區比較，為「相當不錯的增長」。

另他表示，A股估值偏低，隨着A股被納入國際指數，料會吸引更多主動及被動投資者追入，A股仍有上升動力，看好高端食品和酒類、旅遊、健康護理和人壽保險板塊，認為有關行業存在結構性增長機遇。

對於內地湖北武漢市近日爆發不明原因病毒性肺炎，姚表示，因為疫情是大是少還不知道，該行在資產配置上沒有具體計劃，若病毒於全國範圍內爆發自然會對市場造成大影響，但目前而言當局正加緊監督，認為事件屬「偏遠的風險」。

至於美軍擊殺伊朗革命衞隊聖城部隊指揮官蘇雷曼尼，觸發中東緊張局勢升級，姚指，當地政局在2019年已不穩，只是最近爆發的事件再度推高不穩定性，他未能完全排除會否爆發全面性戰爭，但認為發生的「概率不是非常的高」。該行在資產配置上亦會盡量避免沾手與油價相關的股份。

該公司新興市場債券投資董事Mark Baker則指，現在追入內房債也未遲，投資者宜選大型內房，且投資級別高的內房債。姚鴻耀指，內房會繼續整合，汰弱留強，龍頭內房的市佔率會逐漸增加。

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