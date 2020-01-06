渣打料今年香港經濟增長介乎正負1%
2020年01月06日 17:50
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渣打銀行(香港)執行董事兼行政總裁禤惠儀(右2)
渣打銀行(香港)執行董事兼行政總裁禤惠儀表示，今年外圍局勢有所好轉，包括中美即將簽署首階段貿易協議，及環球央行實施寬鬆貨幣政策，若減息效果於今年浮現，將利好環球經濟前景，內地亦有機會推出刺激措施，以達到經濟增長目標。
不過她指，美國及伊朗關係轉趨緊張，增添不確性。香港作為外向型經濟體，容易受外圍形勢影響，但現時談論美伊局勢對香港影響仍言之尚早。受本地事件影響，香港經濟仍有下行壓力，零售、酒店及中小企或首當其衝，預計今年香港經濟增長介乎正負1%。
鑑於本地經濟轉弱，禤氏指，該行有密切關注失業率數據及貸款質素，料該行今年貸款增長為低單位數。息口走向方面，她預計年內美息將保持穩定，香港利率可望跟隨相關走向。
對於滙豐銀行處理星火同盟帳戶一事，禤氏僅指，業界一直嚴格遵守本地及國際的反洗錢準則，並有與監管機構緊密溝通。
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