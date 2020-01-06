港人驕傲！工程師一年研發出「港產摩打」　德行家大跌眼鏡

話說小記早排拜訪咗ASM總部，向今年將離開ASM退休嘅行政總裁李偉光取吓生意經。佢提到，公司喺金融海嘯之後無幾耐，收購德國西門子嘅表面貼裝技術(SMT)業務，佢下令要將生產成本降低20%，於是由香港派咗一Team人遠赴德國視察，研究吓可唔可以將原先由德國同瑞士公司入貨嘅摩打，改為自己研發。

當時班歐洲供應商批死佢哋冇3年都整唔出個摩打，殊不知香港團隊只係用咗1年左右就搞掂，結果唔單止成功降低成本，更加令到嚟自「技術大國」德國嘅原西門子工程師驚歎東方人嘅拚勁，順手加速埋集團內部不同文化嘅融合。

講到自己當年由一名工程師變成一間跨國大公司嘅掌門人，李生話全靠舊老闆(前董事總經理)林師龐30年前放膽，將新開嘅新加坡分公司交畀當時無乜留洋經驗嘅佢「打骰」，仲同佢講「少少錯誤afford(負擔)得起」。

男兒志在四方真係幾時都無錯，放膽畀年輕新秀擔大旗，亦成為咗佢重要嘅管理方式之一。到咗佢做話事人，佢話工作熱情和團隊精神更加係佢升唔升一個人職嘅重要因素，「一個人有熱情通常就會全心全意投入，成功咗一半」。

不過，佢留意到，或者早年香港嘅企業家「第一桶金」賺得太易，忽略咗長期投資，其實業務有足夠嘅現金流，就可以放膽嘗試。他慶幸股東支持公司以長遠眼光看待行業發展、願作長線投資的方針，2008年雷曼「爆煲」後，訂單一下子暴瀉，但公司及時放低未蝕過錢嘅包袱，無放棄研發，結果迅速捕捉到嘯後行業復甦，原先比較保守嘅同行之後都陸續跟風。

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