新股專輯：艾德韋宣搞推廣又關西甲事？抽獎禮物厲害了...

艾德韋宣聯席主席兼行政總裁劉錦耀(左)及聯席主席兼運營總監伍寶星(右)，連同特別嘉賓、西甲聯盟大中華區總經理Sergi Torrents主持投資者午餐會的抽獎儀式。

公司做Marketing，同西甲又係乜關係？查實公司由2016年起進軍體育賽事，同年8月仲同西甲聯賽訂立西甲聯賽合作協議，協議期10年，換言之，西甲係佢哋嘅客嚟！

早排公司聯席主席兼行政總裁劉錦耀(Steve)就講過，同西甲嘅合作用利潤分成模式，為商品及相關推廣產品進行分銷或銷售、設計及運作互聯網及社交媒體，並製作真人騷或電視連續劇，以建立並推廣西甲聯賽品牌。除咗西甲，公司亦獲授予喺中國使用「環法自行車賽」品牌的獨家權利，協議期至2026年。

最令與會投資者開心嘅，莫過於Steve特登訂造咗一個西甲聯賽新版冠軍獎盃1：1模型，仲拎埋自己嘅珍藏「球王美斯簽名球衣」做抽奬禮物，以答謝投資者嘅支持！據了解，個奬盃無論物料抑或size都同真嘅一樣。唔知抽中咗禮物嘅投資者拎住走嘅時候，有冇路人爭住合照呢？

該公司將於1月9日截止招股，每股招股價介乎1.71至2.34元，發售2億股新股，集資最多4.68億元。一手2,000股，入場費4,727.16元，預期1月16日首掛。

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