丘鈦科技上月攝像頭模組產品銷售按年升18%

攝像頭模組產品銷售數量按年增加主要是由於集團於攝像頭模組市場的佔有率上升，而按月減少主要是由於年底市場控制庫存餘額等周期因素影響，以及超高端產品對產能的佔用明顯增加；1,000萬像素及以上攝像頭模組產品的銷售數量按年增加主要是由於集團優化產品規格的戰略逐步得以實現。

另外，12月指紋識別模組產品銷售數量969.4萬件，按月和按年分別減少約19.7%和增加約24.5%。指紋識別模組產品銷售數量按月減少主要由於客戶項目周期影響。

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