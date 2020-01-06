債務重組！中國最大鉀肥生產企業投資者面臨損失四成本金

美國財經媒體彭博報道，中國最大鉀肥生產企業──青海鹽湖工業股份公司的重整方案，將於本月付諸債權人會議表決。有消息人士稱，鹽湖股份目前提出的方案，包括以股抵債或留債分期償還。

消息人士引述重整計劃草案透露，公司向債權人提議，非銀普通債權可選擇留債或以股抵債方式進行清償，銀行類普通債權視非銀行類普通債權的選擇情況，而部分留債並實施以股抵債。

消息又指，非銀普通債權每家債權人50萬元人民幣(下同)，及以內部分由鹽湖股份在重整計劃執行期限內，以現金方式一次過清償；超過50萬元的部分，可以選擇以每股13.1元的價格，獲得鹽湖股份股票抵債。

如果留債，可以選擇按對應債權金額的60%、68%、80%、100%，在2、3、4、5年內分期償還；留債期間的利率按一年期貸款市場報價利率(LPR)下調1.5厘或原融資利率的較低者計息。

以鹽湖股份A股(股票簡稱*ST鹽湖)周一(6日)收市價8.7元計算，債權人接受以股抵債將面臨約34%的本金損失；如果選擇最快的2年內分期留債償還方案，則須接受40%的本金損失。

長年從事債務重組業務的北京植德律師事務所創始合夥人張文良表示，與其他以股抵債進行破產重整的上市公司橫向比較，13.1元的轉股價格，相對鹽湖股份目前的股價溢價率不是特別高，留債的清償率「相對還是挺高的」。

鹽湖股份通告顯示，重整管理人已初步審查確定公司債權金額約450億元。公司重整計劃草案將於1月17日提交第二次債權人會議表決。

彭博匯總數據顯示，2019年中國在岸市場違約債券本金目前超過1,340億元，刷新年度違約規模紀錄。鹽湖股份目前有3隻未償還債券，總額約62億元。

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