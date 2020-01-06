中國第4大汽車製造商警告：今年仍嚴峻　淘汰賽來了

美國財經媒體彭博報道，面對中國汽車市場長時間下滑及殘酷的行業競爭，北汽集團希望今年汽車銷量最少能達到2019年類似水平。

這家中國第4大汽車製造商的總經理張夕勇稱，力爭2020年汽車銷量達到235萬輛(2019年為226萬輛)。他同時表示，集團2019年收入增長4.3%至5,010億元人民幣(下同)，希望今年能進一步增至5,020億元。德國戴姆勒集團和南韓現代汽車均是北汽的合作夥伴。

張夕勇在新聞發布會上指出，中國汽車市場一直持續下滑，如今競爭正變得日益殘酷。北汽集團董事長徐和誼之後在同一個新聞發布會上也表示，汽車行業正經歷傷筋動骨的根本性調整。一些業內人士恐怕還沒有完全明白，這是一場淘汰賽。

根據官方預測，中國這個世界頭號汽車市場前路仍料艱難，中國汽車工業協會上月曾表示，2020年汽車銷量有可能下降2%至2,530萬輛，將是總體銷量連續第3年下滑。

事實上，隨着貿易緊張局勢和經濟增速減緩使需求受累，全球汽車業眼下正身陷水深火熱之中。與此同時，網約車服務的發展也減少了私家車需求。

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