樓價UPDATES：白居二買家趕農曆新年前入市

新一批白居二買家為免農曆新年後樓價會上升，故近期紛紛加快入市，天水圍居屋天頌苑剛錄得一宗同類個案。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

九龍區

●將軍澳居屋安寧花園本月暫錄約2宗買賣個案，包括5座低層K室三房戶，實用面積583方呎，經過多次議價，最終於已補價自由市場以約666.8萬元成交，實用呎價11,437元。

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新界區

●天頌苑P座高層14室，實用面積429方呎，獲白居二中籤人士於未補價第二市場以380萬元購入，實用呎價7,343元，稍低於市價。原業主於2000年以約52.2萬元入市，現時利潤理想。

●屯門珀御中層E室，實用面積296方呎，屬開放式間隔，有區內人士鍾情屋苑樓齡新，並且附有會所設施，加上業主願下調500元，故以1萬元承租，實用呎租33.8元。若以2017年購入價約421萬元計算，回報率約2.9厘。

●元朗錦綉花園錄今年首宗成交，金竹東路單號屋，實用面積848方呎，間隔為三房間隔，望樓景。上址放盤約一個半月，原開價1,100萬元，經議價後減價80萬元或約7.3%，以1,020萬元售出，實用呎價12,028元。屋苑現時約有40個單位放售，叫價由950萬元起。

●大埔康樂園18街雙號屋，實用面積1,389方呎，開價約2,480萬元，累減約230萬元，以2,250萬元沽出，實用呎價16,199元。新買家為用家，鍾情屋苑獨立屋環境，有感單位價錢合理而購入自住。原業主則於2013年以2,000萬元入市，持貨7年帳面獲利250萬元。

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